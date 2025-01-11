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Загрязнения нефтепродуктами обнаружены в Ялте

В Крыму МЧС наращивает силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов

МЧС России сообщило в своем Telegram-канале, что загрязнения нефтепродуктами обнаружены в акватории моря и на побережье в Ялте, а также Керчи, Евпатории, Сакском, Черноморском, Ленинском районах и на острове Тузла.

Там отметили, что в Крыму МЧС наращивает силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов. В ведомстве отметили, что для мониторинга обстановки задействованы 19 морских судов и авиация, а количество мониторинговых групп увеличено вдвое — до 178.

«Сегодня выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в шести муниципалитетах общей протяженностью 16,28 км», — добавили в МЧС.

11 января стало известно, что в Крыму ведут мониторинг береговой линии на предмет выбросов мазута. На данный момент выявлено 13 очагов загрязнения в Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах. Пляжные территории оперативно очищаются от мазута. В работе задействованы более 700 человек и 100 единиц техники.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение, в результате чего в море вылилось около 3,8 тысяч тонн.

Ранее на побережье Крыма обнаружили загрязнения мазутом на протяжении почти 15 км.

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