В Госдуме создадут комиссию для обсуждения закона о статусе ветеранов на новых территориях

В ГД создадут комиссию по доработке закона о статусе ветеранов в новых регионах

В Госдуму внесли проект постановления о создании согласительной комиссии по законопроекту о распространении статуса ветерана боевых действий на участников военной операции, выполняющих задачи в Херсонской и Запорожской областях. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента, передает ТАСС.

«Создать по предложению Совета Федерации согласительную комиссию для преодоления разногласий по указанному федеральному закону», — говорится в постановлении.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее предложил депутатам обратиться в Совфед с просьбой создать комиссию по доработке закона, принятого нижней палатой 10 декабря. Совет Федерации отклонил закон и предложил создать комиссию.

Глава комитета Совфеда по соцполитике Елена Перминова заявила ТАСС, что нормы необходимо доработать, чтобы распространить действие закона на ДНР и ЛНР. По ее словам, это позволит уравнять их жителей в правах с жителями Запорожской и Херсонской областей.

Ранее кабмин утвердил правила санаторно-курортного лечения для ветеранов.