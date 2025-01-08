В Минске подростки избили прохожего за отказ угостить их сигаретой

В Минске подростки в возрасте 16 и 17 лет избили прохожего, отказавшегося угостить их сигаретой. Об этом сообщает Генпрокуратура Белоруссии.

По информации ведомства, инцидент произошел 29 декабря, когда двое несовершеннолетних учащихся столичных колледжей в состоянии алкогольного опьянения шли домой. По пути подростки встретили незнакомца, с которым у них возникла ссора из-за отказа прохожего угощать их сигаретой.

В результате подростки не менее 20 раз ударили прохожего руками и ногами в область головы и тела. После этого злоумышленники разошлись по домам. Пострадавшего доставили в больницу.

В отношении несовершеннолетних возбудили уголовное дело. Ранее не судимым подросткам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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