На Урале двое детей смогли сбежать из квартиры, где на них с ножом напала их мать

В Красноуральске женщина порезала своих двоих детей

В Свердловской области женщина напала на двоих своих детей. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на главу пресс-службы управления МВД по региону Валерия Горелых.

Инцидент произошел в квартире семьи в Красноуральске. По версии правоохранителей, 40-летняя женщина порезала детей. Несмотря на травмы, семилетний мальчик смог выбраться из жилья, забежать в соседний подъезд и попросить помощи.

Второй ребенок, девятилетняя девочка, вышла в свой подъезд, но потеряла сознание. Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли тело матери детей под окнами дома.

На данный момент пострадавшие находятся в больнице. Вскоре их могут направить в медучреждение Екатеринбурга.

Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас проводятся необходимые мероприятия, которые помогут выяснить мотивы и другие обстоятельства произошедшего.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, женщина воспитывала детей одна и работала медсестрой в ветклинике.

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