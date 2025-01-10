Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Урале двое детей смогли сбежать из квартиры, где на них с ножом напала их мать

В Красноуральске женщина порезала своих двоих детей
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Свердловской области женщина напала на двоих своих детей. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на главу пресс-службы управления МВД по региону Валерия Горелых.

Инцидент произошел в квартире семьи в Красноуральске. По версии правоохранителей, 40-летняя женщина порезала детей. Несмотря на травмы, семилетний мальчик смог выбраться из жилья, забежать в соседний подъезд и попросить помощи.

Второй ребенок, девятилетняя девочка, вышла в свой подъезд, но потеряла сознание. Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли тело матери детей под окнами дома.

На данный момент пострадавшие находятся в больнице. Вскоре их могут направить в медучреждение Екатеринбурга.

Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас проводятся необходимые мероприятия, которые помогут выяснить мотивы и другие обстоятельства произошедшего.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, женщина воспитывала детей одна и работала медсестрой в ветклинике.

Ранее пьяная жительница Якутии ударила мужа ножом в грудь во время ссоры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами