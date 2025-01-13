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Психолог дала советы, которые помогут справиться с агрессией

Психолог Метелина: для управления агрессией нужно научиться распознавать эмоции
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Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Умение распознавать свои эмоции поможет эффективно справляться с агрессией и гневом. Об этом рассказала психолог Алиса Метелина, передает Pravda.Ru.

Она отметила, что отсутствие навыка управления своими эмоциями может приводить к тому, что человек не может выразить свои чувства в адекватной форме. Это приводит к появлению агрессии, уточнила эксперт. По ее словам, вместо этого нужно начать чаще разговаривать о чувствах и формулировать конкретные действия, которые вас разозлили. Психолог также рекомендует снимать напряжение с помощью физической активности, например, спорта или танцев.

«Когда мы занимаемся физической активностью, мы фактически завершаем телесный гештальт, что позволяет телу расслабиться и подпустить позитивные эмоции,» — подчеркнула Метелина.

Специалист Московской службы психологической помощи столичного департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина до этого говорила, что в случае, если эмоции стали неуправляемыми — появились внезапные приступы гнева, затяжные обиды или постоянное раздражение, следует обратиться к психологу.

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