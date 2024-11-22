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Назван признак, указывающий на необходимость обратиться к психологу

Психолог Игонина: при внезапных приступах гнева стоит обратиться к специалисту

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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

В случае если эмоции стали неуправляемыми — появились внезапные приступы гнева, затяжные обиды или постоянное раздражение, следует обратиться к психологу. Об этом в беседе с РИАМО сообщила специалист Московской службы психологической помощи столичного департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина.

Еще один важный признак, указывающий на необходимость обратиться к специалисту, — хроническая неудовлетворенность жизнью, продолжила она. При данном состоянии человек постоянно сравнивает себя с окружающими, считая их более успешными и счастливыми.

«В нашем веке свои обстоятельства и проблемы, разбираться с которыми по целому ряду причин гораздо сложнее. Сейчас поддержка специалиста может стать настоящей опорой, помогающей как благополучно справляться с жизненными сложностями, так и сохранить свою индивидуальность», — отметила Игонина.

Психолог поможет разобраться в истинных причинах тревог и недовольства собой, а также найти путь к гармоничной жизни, заключила эксперт.

Согласно исследованию аналитического центра «АльфаСтрахование», россияне считают домашний уют, котов и ароматные напитки главными лекарствами от осенней хандры.

49% россиян признались, что поздней осенью чаще, чем в другое время года, пребывают в подавленном состоянии. 63% назвали самым грустным месяцем в году ноябрь. Большинство опрошенных связывают свое плохое настроение с недостатком солнечного света (55%), холодами (22%), а также ожиданием затяжной зимы (19%). При этом 13% видят надежду на хорошее настроение в приближающихся новогодних праздниках, которые сопряжены с радостной суетой, покупкой подарков и встречами с семьей и друзьями.

Ранее психолог назвал способ избавиться от синдрома самозванца.

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