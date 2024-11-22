Назван признак, указывающий на необходимость обратиться к психологу

В случае если эмоции стали неуправляемыми — появились внезапные приступы гнева, затяжные обиды или постоянное раздражение, следует обратиться к психологу. Об этом в беседе с РИАМО сообщила специалист Московской службы психологической помощи столичного департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина.

Еще один важный признак, указывающий на необходимость обратиться к специалисту, — хроническая неудовлетворенность жизнью, продолжила она. При данном состоянии человек постоянно сравнивает себя с окружающими, считая их более успешными и счастливыми.

«В нашем веке свои обстоятельства и проблемы, разбираться с которыми по целому ряду причин гораздо сложнее. Сейчас поддержка специалиста может стать настоящей опорой, помогающей как благополучно справляться с жизненными сложностями, так и сохранить свою индивидуальность», — отметила Игонина.

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