В России назвали причины увлечения людей историями о серийных маньяках

CMC: интерес к криминальным историям не повышает уровень агрессии у потребителей

Социологи из Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) изучили причины и последствия глобальной популярности фильмов, сериалов, подкастов и другого контента о серийных маньяках. Исследование опубликовано в научном издании Crime, Media, Culture: An International Journal (CMC).

Команда провела серию интервью, чтобы понять мотивы, побуждающую российскую молодежь потреблять документальные и художественные произведения по криминальной тематике. Опросы охватили группу молодых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 36 лет из 14 городов России.

Исследователи сосредоточились на мотивах потребления медиаконтента, а не на его влиянии на аудиторию. Ответы показали, что интерес к насильственным событиям не обусловлен желанием стать свидетелем насилия как такового и не провоцирует желание совершить насилие в реальной жизни.

Ученые определили два типа мотивов, движущих потреблением информации о маньяках: когнитивные и эмоциональные. Первые подразумевают желание понять мотивы преступников, связывая их действия с детскими травмами, психологическими проблемами и другими факторами.

Эмоциональные факторы дают возможность испытать сильные эмоции, часто компенсируя недостаток волнения в повседневной жизни.

«Интерес к историям о маньяках, будь то в форме сериалов или подкастов, не является сублимацией жестокости. Респонденты не оправдывали действия преступников. Напротив, они заявляли о необходимости профилактики подобных происшествий», — отметили авторы отчета.

Исследователи подчеркнули, что увлечение историями о насильственных преступлениях обусловлено любопытством и поиском новых впечатлений. Эти результаты помогут психологам создать новые программы поддержки для людей, испытывающих стресс или эмоциональный голод.

Ранее ученые выяснили, какие чувства к маньякам испытывают поклонники жанра криминальной документалистики.