Назван простой способ, который поможет быстро уснуть при стрессе

При появлении проблем с засыпанием из-за стресса важно научиться управлять дыханием. Об этом «Москве 24» рассказала сомнолог Елена Царева.

«Когда дыхание поверхностное, что чаще бывает при стрессе, нужно попытаться его замедлить, дышать по определенной схеме. Например, четыре счета вдох, пауза, семь счетов выдох. Либо четыре счета вдох, семь выдох. Это уменьшит частоту дыхания и сердечных сокращений», — уточнила эксперт.

По ее словам, в целом стоит также сократить время, проведенное за гаджетами и телевизором, чтобы снизить уровень кортизола и тревоги. Помимо этого, Царева советует больше гулять на свежем воздухе и найти занятия, которые помогут расслабиться. Это могут быть

общение с близкими, массаж, ванна, ароматерапия и так далее.

Хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджан до этого говорил, что метод когнитивной перетасовки, или разбивки слов на буквы, помогает быстрее заснуть. Суть метода заключается в выборе произвольного слова, мысленном разделении его на буквы, создании новых слов, начинающихся с этих букв, и их визуализации. Например, на первую букву в слове «сон» можно подобрать такие варианты, как «скамейка», «солнце», «сверчок».

Ранее врач назвала привычки, которые мешают заснуть.