Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван простой способ, который поможет быстро уснуть при стрессе

Сомнолог Царева: управление дыханием поможет быстро уснуть при стрессе
close
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

При появлении проблем с засыпанием из-за стресса важно научиться управлять дыханием. Об этом «Москве 24» рассказала сомнолог Елена Царева.

«Когда дыхание поверхностное, что чаще бывает при стрессе, нужно попытаться его замедлить, дышать по определенной схеме. Например, четыре счета вдох, пауза, семь счетов выдох. Либо четыре счета вдох, семь выдох. Это уменьшит частоту дыхания и сердечных сокращений», — уточнила эксперт.

По ее словам, в целом стоит также сократить время, проведенное за гаджетами и телевизором, чтобы снизить уровень кортизола и тревоги. Помимо этого, Царева советует больше гулять на свежем воздухе и найти занятия, которые помогут расслабиться. Это могут быть
общение с близкими, массаж, ванна, ароматерапия и так далее.

Хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджан до этого говорил, что метод когнитивной перетасовки, или разбивки слов на буквы, помогает быстрее заснуть. Суть метода заключается в выборе произвольного слова, мысленном разделении его на буквы, создании новых слов, начинающихся с этих букв, и их визуализации. Например, на первую букву в слове «сон» можно подобрать такие варианты, как «скамейка», «солнце», «сверчок».

Ранее врач назвала привычки, которые мешают заснуть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами