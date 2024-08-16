Ученый раскрыл секрет быстрого засыпания

Метод когнитивной перетасовки, или разбивки слов на буквы, помогает быстрее заснуть. Об этом хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджан рассказал изданию HuffPost.

Раджан утверждает, что для преодоления бессонницы эффективен метод когнитивной перестановки (когнитивный шаффл). Суть метода заключается в выборе произвольного слова, мысленном разделении его на буквы, создании новых слов, начинающихся с этих букв, и их визуализации. Например, на первую букву в слове «сон» можно подобрать такие варианты, как «скамейка», «солнце», «сверчок».

Этот процесс следует повторять, пока не исчерпаются слова на выбранную букву, а затем переходить к следующей. Врач подчеркнул, что когнитивная перетасовка помогает успокоить блуждающие мысли, расслабиться и, как результат, настроиться на сон. Такая техника проста в исполнении и легко применима в домашних условиях.

Когда человек пытается заснуть, мозг продолжает прокручивать в голове мысли о проблемах, заботах и бытовых делах, что может вызывать тревогу и мешать перейти в состояние отдыха. Когнитивная перетасовка заключается в том, чтобы «переключить» мозг с логики на воображение.

Ранее была найдена косвенная связь между дневным сном и болезнью Паркинсона.