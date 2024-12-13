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Врач назвала привычки, которые мешают заснуть

Врач Бурнацкая: на ночь не следует пить кофе и есть тяжелую пищу

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Shutterstock/Ground Picture

На ночь не следует пить кофе и употреблять тяжелую пищу, поскольку они могут вызвать беспокойный сон. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«В зимнее время действительно стоит обратить внимание на вечерние привычки, которые могут помешать качественному сну», — сказала специалист.

Также она посоветовала соблюдать режим сна, т.е. засыпать и просыпаться в одно и то же время. Такая привычка, по ее словам, поможет чувствовать себя бодрее даже в холодные месяцы.

Специалист по медицине сна из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Нил Уолии до этого говорил, что для крепкого сна нужно выбирать утяжеленное одеяло, вес которого будет равняться 10% массы тела человека.

Однако, по его словам, массивным одеялом не рекомендуется укрывать младенцев и детей младшего возраста, так как оно может мешать движению и дыханию. Людям с апноэ, нарушениями сна или проблемами с дыханием также следует проконсультироваться с врачом перед использованием такого одеяла, отметил эксперт.

Ранее психолог назвала ритуалы, которые помогут ребенку уснуть.

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