На фоне санкций США подскочили цены на нефть

Стоимость нефти поднялась до самого высокого уровня за последние несколько месяцев, продолжив расти на фоне новых американских санкций против российской нефти, пишет агентство Reuters.

13 января фьючерсы на эталонную североморскую нефть марки Brent подскочили на $1,35 до $81,11 за баррель. За день до этого цена поднималась до $81,44, достигнув уровня августовских цен на углеводороды.

Американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на $1,40 до $77,97 за баррель, что стало наивысшей ценой с первой половины октября.

В первой половине декабря гендиректор маркетплейса нефтепродуктов «Опен Ойл Маркет» Сергей Терешкин в беседе с агентством РИА Новости высказывал мнение, согласно которому устройство нефтегазовых доходов российского бюджета позволяет сократить риски падения мировых цен на нефть.

По его словам, одним из серьезных рисков для бюджетной системы России в 2025 году станет падение цен на сырье.

Тогда же эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявлял, что новые санкции США против российской нефти могут привести к коллапсу на мировом рынке углеводородов.

Ранее нефть подорожала до октябрьских значений.