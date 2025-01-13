В Москве рядом с парком Ангарские пруды взорвался автомобиль Mercedes

Baza: Mercedes загорелся рядом с парком Ангарские пруды в Москве

В Москве рядом с парком Ангарские пруды загорелся Mercedes. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам очевидцев, был слышен звук взрыва. Инцидент произошел в 8:00 по московскому времени на улице Софьи Ковалевской.

Причины пожара неизвестны. На месте инцидента работают сотрудники оперативных служб города.

1 января в Красногорске Московской области на трассе загорелась машина с фейерверками. Все это произошло на Волоколамском шоссе около двух часов ночи. Движение в сторону области было перекрыто. Другой информации о произошедшем нет.

До этого в Москве потушили загоревшийся на проспекте Багратиона автомобиль BMW. По словам свидетельницы аварии, был слышен хлопок на дороге, а вскоре у загоревшегося автомобиля взорвались шины. Она отметила, что также горело топливо, а в сторону области образовалась пробка из транспортных средств.

Ранее служебный автомобиль мэрии перевернулся в российском регионе.