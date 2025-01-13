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Служебный автомобиль мэрии перевернулся в российском регионе

На Сахалине перевернулся служебный автомобиль мэрии
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

На Сахалине в ДТП попал служебный автомобиль мэрии. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Из перевертыша вышел водитель местного главы, во все стороны источая алкопары. В салоне обнаружился пассажир, баллон с газом и ящик шампанского. Изрядно смятую тачку быстро убрали, а затем начали подчищать информацию в сети», — говорится в сообщении.

Уточняется, что авария произошла в центре села Чехов. По словам очевидцев, автомобиль, двигаясь по улице Северной, стал обгонять другие транспортные средства. Машина выехала на встречную полосу, затем — на обочину и перевернулась.

До этого сообщалось, что в Камчатском крае мужчина оказался заблокированным в автомобиле после аварии со столбом.

Уточняется, что 30-летний местный житель ехал после рабочих суток в поселок Раздольный. По предварительной информации, мужчина уснул за рулем автомобиля, из-за чего врезался в фонарь. Сотрудники экстренных служб госпитализировали мужчину с тяжелыми травмами.

Ранее сообщалось что женщина, которая повредила авто и сбила человека, кидала камни в машину.

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