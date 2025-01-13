В Приморье семья староверов из Бразилии получила российское гражданство

В Дальнереченске семья староверов из Бразилии получила гражданство РФ

В приморском Дальнереченске семья староверов, переехавшая из Бразилии по программе переселения соотечественников, получила российское гражданство. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД Приморья.

По данным канала, Порфирий и Минадора Гуськовы, а также их дети переехали в Дальнереченский район в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

«Порфирий Гуськов и Минадора приняли Присягу, поклявшись соблюдать Конституцию и законодательство страны, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации, быть верными России, уважать ее культуру, историю и традиции», — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что сотрудники полиции пожелали семье успехов в дальнейшей жизни в Приморском крае.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ 23 иностранцев, в том числе уроженцев недружественных стран — США, Франции, Германии, Швейцарии.

Ранее стало известно, что иностранцам из реестра контролируемых лиц запретят заключать браки.