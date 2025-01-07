Иностранцам из реестра контролируемых лиц запретят заключать браки

Работники российских ЗАГСов с 5 февраля смогут отказывать в регистрации брака иностранцу или с иностранцем, если он будет внесен в реестр контролируемых лиц. Об этом сообщило РИА Новости.

Положения, касающиеся проверки нахождения иностранцев и лиц без гражданства в реестре, заработают с 5 февраля.

Согласно приказу Минюста, сотрудники ЗАГСа будут обязаны проверять, находится ли иностранец или лицо без гражданства в этом реестре, которое будет вести МВД.

Такая проверка будет проводиться при приеме заявления о заключении брака, а также в день регистрации брака. Если имя заявителя окажется в реестре, то это станет основанием для отказа.

Помимо этого, с 5 февраля иностранцев и лиц без гражданства, у которых не будет законных оснований для пребывания в РФ, будут высылать из страны.

5 января сообщалось, что должностные лица МВД России получат полномочия самостоятельно принимать решения об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства из страны за ряд правонарушений.

Ранее в МВД заявили, что аннулируют фиктивные браки мигрантов, заключенные ради ВНЖ.