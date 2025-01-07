Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иностранцам из реестра контролируемых лиц запретят заключать браки

Мигрантам из реестра контролируемых лиц с 5 февраля запретят браки
close
etienneb07/Shutterstock/FOTODOM

Работники российских ЗАГСов с 5 февраля смогут отказывать в регистрации брака иностранцу или с иностранцем, если он будет внесен в реестр контролируемых лиц. Об этом сообщило РИА Новости.

Положения, касающиеся проверки нахождения иностранцев и лиц без гражданства в реестре, заработают с 5 февраля.

Согласно приказу Минюста, сотрудники ЗАГСа будут обязаны проверять, находится ли иностранец или лицо без гражданства в этом реестре, которое будет вести МВД.

Такая проверка будет проводиться при приеме заявления о заключении брака, а также в день регистрации брака. Если имя заявителя окажется в реестре, то это станет основанием для отказа.

Помимо этого, с 5 февраля иностранцев и лиц без гражданства, у которых не будет законных оснований для пребывания в РФ, будут высылать из страны.

5 января сообщалось, что должностные лица МВД России получат полномочия самостоятельно принимать решения об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства из страны за ряд правонарушений.

Ранее в МВД заявили, что аннулируют фиктивные браки мигрантов, заключенные ради ВНЖ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами