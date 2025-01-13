Россияне рассказали, кем мечтали стать в детстве

Россияне в детстве чаще всего мечтали стать врачами и учителями

Чаще всего в детстве россияне, думая о профессии мечты, хотели стать врачами (15%) и учителями (14%). Это показало исследование сервиса Работа.ру, результаты которого получила «Газета.Ru».

Следом идут творческие профессии — актеры и актрисы (10%). Далее расположены профессии, требующие смелости и решительности — космонавты (8%), пилоты и летчики/стюардессы (по 7% каждый) и полицейские (7%). Не меньшей популярностью пользуются ученые (7%) и художники (7%).

Помимо этого, россияне мечтали стать изобретателями (5%), спасателями (5%) и юристами (4%).

Замыкают список модели (3%). В варианте «Другое» участники опроса отметили такие профессии, как спортсмен, инженер, геолог и т.д.

При этом почти каждый десятый россиянин воплотил свои надежды в реальность (7%), а 16% работают в близкой сфере к профессии мечты.

Ранее выяснилось, что более половины россиян работали в новогодние праздники.