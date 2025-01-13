Выросло число погибших из-за пожаров в Калифорнии

Число погибших из-за пожаров на территории Калифорнии увеличилось до 24. Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на данные департамента судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес.

«Подтверждена гибель 16 человек при пожаре «Итон» и восьми человек при пожаре Палисейдс», — сказано в сообщении.

Сильные лесные пожары начались в округе Лос-Анджелес 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня, тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Из-за пожаров около 180 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов в Лос-Анджелесе лишились многие голливудские знаменитости: актеры Мел Гибсон и Энтони Хопкинс, певица Пэрис Хилтон и другие. Уходящий президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии и распорядился оказать штату Калифорния федеральную помощь.

Ранее голливудский актер обвинил власти США в умышленном уничтожении Калифорнии.