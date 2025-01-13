Коммунальщики Петербурга перешли на круглосуточный режим работы

В Санкт-Петербурге коммунальные службы в усиленном режиме расчищают город от снега, сообщает администрация губернатора в своем Telegram-канале.

Как рассказали власти, на Петербург обрушилось рекордное количество осадков (от 25 до 30 см). Коммунальщики каждый день вывозят до 30 тыс. куб. м снега.

«Работы продолжаются и ночью, идет зачистка пешеходных переходов, подходов к остановкам транспорта и соцобъектам», — говорится в публикации.

В администрации отметили, что уборкой городских магистралей занимаются более 1,1 тыс. специалистов и свыше 1 тыс. единиц техники, а во дворах работают около 9 тыс. дворников.

Утром 12 января циклон «Чарли» парализовал работу Пулково. По данным онлайн-сервисов, из-за сильной непогоды было отменено более 20 рейсов, а свыше 30 самолетов — перенаправлены на запасные аэродромы. Ожидалось, что аэродром возобновит работу после 9:15 мск. Однако действие ограничений продлевали. В итоге первый рейс аэропорт принял только в 13:30 мск. Позднее воздушная гавань снова приостановила работу на 1,5 часа. Второй перерыв потребовался, чтобы сотрудники аэропорта могли привести коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы в нормативное состояние.

Ранее синоптик сообщил об отмене Крещенских морозов в Москве.