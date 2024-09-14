В Минобороны Белоруссии заявили о напряженной обстановке на границе с Украиной

Ситуация на границе Белоруссии и Украины остается напряженной. Об этом в интервью Центральному телевидению Китая заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

По словам Хренина, со стороны Украины по-прежнему сосредоточен довольно большой контингент. Одновременно с этим Вооруженные силы Украины постоянно ведут разведку, а границу Белоруссии нарушают беспилотники.

«Все это, конечно, не может нас не беспокоить. И в данной ситуации мы вынуждены реагировать», — сказал Хренин.

Глава минобороны пояснил, что Белоруссия, в свою очередь, «увеличила группировку военных на южном операционном направлении» (то есть на границе с Украиной. – Ред.). Одной из причин принятия такого решения стала «провокация в Курской области». Хренин подчеркнул, что Белоруссия никому не угрожает, ни на кого не собирается нападать и действует на территории только своей страны.

«Почему мы настороженно на это смотрим? Потому что на территории Украины готовятся различные экстремистские формирования из так называемых беглых белорусов, которые открыто заявляют, что они готовятся зайти к нам на территорию и осуществить захват власти силовым путем», — заявил Виктор Хренин.

11 сентября сообщалось, что Белоруссия усилила меры безопасности для недопущения в страну диверсантов. Министр внутренних дел республики Иван Кубраков заявил, что в приграничье размещены специальные подразделения ОМОНа и внутренних войск, перед которыми поставлена задача предотвратить проникновение противника в белорусские населенные пункты.

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