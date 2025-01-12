Губернатор Калифорнии считает, что пожары станут крупнейшим бедствием в истории США

Пожары в Калифорнии по масштабам разрушений и связанным с этим затратам могут стать крупнейшим стихийным бедствием в истории Соединенных Штатов. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом.

Он сравнил происходящее с пожарами 2017 и 2018 годов, когда огнем в общей сложности было уничтожено почти 24 тысячи жилых домов. Ньюсом предположил, что нынешнее бедствие станет самым крупным по затратам, масштабам и размаху разрушений.

Губернатор отметил, что в ближайшие дни в регионе ожидаются порывы ветра скоростью свыше 50 миль в час, что осложнит ситуацию с тушением огня. В связи с этим Ньюсом подчеркнул, что количество пострадавших будет увеличиваться.

По словам губернатора, власти штата перераспределяют ресурсы в наиболее пострадавшие районы.

12 января голливудский актер и режиссер Мел Гибсон обвинил власти США в умышленном уничтожении Калифорнии. Он поддержал других знаменитостей, ранее критиковавших реакцию руководства Калифорнии во время пожаров в Лос-Анджелесе.

Ранее к тушению пожара в Калифорнии привлекли сотни заключенных.