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На Украине раскрыли, что случится со страной в случае снижения призывного возраста

Омбудсмен Лубинец: при снижении призывного возраста Украина лишится будущего

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в случае снижения призывного возраста страна лишится будущего. Его слова приводит Telegram-канал «Политика страны».

«Я к этому отношусь отрицательно. Если мы заберем и этих молодых ребят, у которых нет семей, нет детей, то автоматически у нас не будет будущего Украины», — сказал он.

Лубинец указал, что в стране достаточно мужчин от 30 до 45 лет. По его словам, это «наиболее эффективная категория граждан», которая может и должна «воевать».

В начале декабря The Washington Post сообщила, что в США растет разочарование в отношении руководства Украины, которое не желает снижать мобилизационный возраст в стране до 18 лет. Тогда же глава Госдепа США Энтони Блинкен публично заявил, что в американской администрации существует мнение о необходимости мобилизации молодежи на Украине.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее полковник предрек Украине демографическую яму из-за уровня потерь в рядах ВСУ.

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