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В Белгородской области шесть зебр сгорели в зоопарке

В Белгородской области при пожаре в зоопарке погибли шесть зебр
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МЧС России

В Белгородской области при пожаре на территории зоопарка в хуторе Чумаки погибли шесть зебр. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

В ведомстве рассказали, что на площади 60 кв. м загорелось каркасное помещение с тентом. Огонь удалось локализовать 14 пожарным при помощи трех единиц техники. Дознаватели МЧС выясняют, что стало причиной пожара.

В прошлом ноябре глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев рассказал, что на его ферме в деревне Сераксеево в Серпуховском районе Московской области сгорел коровник.

«Сгорел сарай, гори и хата», в данном случае я имею в виду дом для животных. Главное — всегда улыбаться, на все Божья Воля!» — заявил Кремлев.

Он добавил, что при пожаре на площади 1,2 тыс. кв. м никто не пострадал, но не исключил поджог. Управляющий фермой уточнил, что здоровы как все сотрудники хозяйства, так и все животные.

Ранее россиянка обвинила в пожаре кошку с котятами.

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