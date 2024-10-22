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Россиянка обвинила в пожаре кошку с котятами

В ЛНР из-за игр кошки с котятами сгорел дом

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МЧС России

В Луганской народной республике на одном из частных участков сгорела летняя кухня. Хозяйка назвала причиной возгорания игры кошки с четырьмя котятами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Как выяснили прибывшие по вызову пожарные, кошачье семейство, играя, перевернуло обогреватель, который женщина оставила без присмотра. Электроприбор упал рядом с диваном и через некоторое время тот загорелся. Огонь перекинулся на крышу.

Общая площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Для ликвидации огня потребовались усилия двух единиц спецтехники и девяти спасателей.

В ведомстве уточнили, что ни животные, ни люди не пострадали.

До этого жители Ростовской области рассказали, что обязаны спасением жизней при пожаре своей кошке, которая вовремя привлекла внимание к возгоранию и разбудила спящих хозяев.

Ранее в Иркутской области ребенок получил ожоги, спасая кошку из горящего дома.

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