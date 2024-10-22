Россиянка обвинила в пожаре кошку с котятами

В Луганской народной республике на одном из частных участков сгорела летняя кухня. Хозяйка назвала причиной возгорания игры кошки с четырьмя котятами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Как выяснили прибывшие по вызову пожарные, кошачье семейство, играя, перевернуло обогреватель, который женщина оставила без присмотра. Электроприбор упал рядом с диваном и через некоторое время тот загорелся. Огонь перекинулся на крышу.
Общая площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Для ликвидации огня потребовались усилия двух единиц спецтехники и девяти спасателей.
В ведомстве уточнили, что ни животные, ни люди не пострадали.
До этого жители Ростовской области рассказали, что обязаны спасением жизней при пожаре своей кошке, которая вовремя привлекла внимание к возгоранию и разбудила спящих хозяев.
Ранее в Иркутской области ребенок получил ожоги, спасая кошку из горящего дома.