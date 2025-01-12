В Уфе стену квартиры сломали перфоратором ради спасения кота

В Уфе мужчина сломал стену в квартире ради спасения кота, упавшего в вентиляционную шахту. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как выяснил Telegram-канал, еще до Нового года жильцы одной из многоэтажек обратили внимание на мяуканье из-за стен. Почти две недели они думали, что кот находятся где-то в подъезде. Местные публики уточняют, что кот забрался в шахту, чтобы погреться.

Согласно SHOT, спустя 12 дней один из жильцов ясно различил мяуканье за стеной своей ванной комнаты. Он вызвал спасателей и позволили им пробить стену перфоратором и помочь животному. После освобождения кот первым делом захотел пить. Мужчина назвал кота Кузей и оставил его себе.

В начале января в Москве котенок провалился в вентиляцию и просидел там почти неделю. К столичным спасателям обратились жильцы одной из квартир на Осеннем бульваре. Они рассказали, что почти неделю слышат мяуканье из-за стены. Сначала они подумали, что звуки издает соседский кот. Но через несколько дней, когда они вернулись из поездки домой, они усомнились в этой версии — мяуканье по-прежнему продолжалось — и вызвали спасателей. С разрешения хозяина квартиры спасатели демонтировали розетки, в образовавшееся отверстие опустили гибкую камеру и на глубине 4,5 метра увидели источник звука.

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