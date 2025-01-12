В Пулково приняли первый после долгого закрытия самолет

Первым самолетом, севшим в Пулково после открытия, стал борт из Новосибирска

Первым самолетом, который сел в петербургском аэропорту Пулково после закрытия воздушной гавани на фоне непогоды, стал лайнер авиакомпании S7 из Новосибирска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Вслед за ним в воздушной гавани приземлился самолет авиакомпании «Россия» из Горно-Алтайска.

На 13:30 мск аэропорт работает в штатном режиме.

Утром 12 января циклон «Чарли» парализовал работу Пулково. С 8:30 были приостановлены прием и отправка рейсов. По данным онлайн-сервисов, из-за сильной непогоды задержано около 100 рейсов, более 20 отменено, а свыше 30 самолётов перенаправлены на запасные аэродромы.

Сотрудники авиагавани проводили работы по очистке взлетно-посадочной полосы от снега. Ожидалось, что аэродром возобновит работу после 9:15 мск. Однако позже действие ограничений продлевали. Из-за ограничений более 20 рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы.

Ранее AZAL отменила рейс из-за закрытия воздушного пространства над Казанью.