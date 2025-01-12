Аэропорт Пулково снова приостановил работу на фоне непогоды

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге повторно приостановил прием и отправку самолетов из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».

«В связи со сложными метеоусловиями Пулково приостанавливает прием и отправку воздушных судов», — говорится в публикации.

В пресс-службе подчеркнули, что вводимые ограничения носят временный характер, они необходимы для обеспечения необходимого коэффициента сцепления на взлетно-посадочных полосах.

В свою очередь представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в районе петербургского аэропорта Пулково продолжаются сильные ливневые осадки в виде снега.

Представитель Росавиации добавил, что аэродромной службе Пулково необходимо провести работы на взлетно-посадочной полосе для повышения коэффициента сцепления до нормативного состояния. В результате аэропорт принял решение приостановить прием и выпуск самолетов, предварительно на 40 минут, с 16:30 до 17:10 по московскому времени.

До этого пассажир Сергей (имя изменено) рассказал «Газете.Ru», что застрявших в аэропорту Пулково пассажиров обеспечили бесплатной едой, а людям, которые ждали вылета со вчерашнего дня, предоставили номера в отеле. Аэропорт Пулково приостановил работу утром 12 января из-за сложных метеоусловий.

Ранее летевший из Москвы в Дубай самолет экстренно вернулся во Внуково.