Напавшего на школу в Курске 16-летнего подростка заключили под стражу

СК: против напавшего на школу в Курске подростка завели уголовное дело

В Курске 16-летнего подростка, который, по предварительной информации, собирался поджечь школу №54, заключили под стражу. Об этом сообщает региональное управление СК в Telegram-канале.

По данным ведомства, в отношении молодого человека расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Покушение на совершение террористического акта»).

10 января вооруженный молотком подросток ворвался в школу №54 в Курске. Молодой человек в балаклаве разбил стекло и бросил сумку с ножами и жидкостью для розжига, после чего скрылся. Личность школьника уже установили, он задержан по горячим следам и с ним общаются психологи. СК возбудил уголовное дело.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что после инцидента будет уволен охранник образовательного учреждения, который оказался «не на высоте»: вместе с сотрудниками школы ему не удалось справиться с молодым человеком. Чиновник назвал инцидент тревожным сигналом для властей и отметил, что, по данным Росгвардии, при проверках 94 объектов региона возникли вопросы из-за несоответствий требованиям контртеррористической безопасности.

Ранее сообщалось, что напавший на школу подросток может получить до 20 лет колонии.