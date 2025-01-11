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В Курске после нападения подростка уволят оказавшегося «не на высоте» охранника школы

Хинштейн: охранника школы в Курске, которую собирался поджечь подросток, уволят
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Телеграм-канал «Александр Хинштейн»

Директор частной охранной организации, которая работает в школе Курска, где произошло нападение подростка, уволит сотрудника и предпримет шаги для того, чтобы подобная ситуация не повторилась. Об этом написал в Telegram-канале врио губернатора области Александр Хинштейн.

По мнению главы региона, действия охранника были «не на высоте»: вместе с сотрудниками школы ему не удалось справиться с 16-летним молодым человеком. Чиновник назвал инцидент «тревожным сигналом» для властей и отметил, что, по данным Росгвардии, при проверках 94 объектов области возникли вопросы из-за несоответствия требованиям контртеррористической безопасности.

«Даже самая современная техника, позволяющая обеспечить безопасность, превращается в груду металла, если охранники не могут ей воспользоваться», — заявил Хинштейн.

Он добавил, что вопросы усиления безопасности школ будут обсуждаться 13 января на закрытом заседании регионального оперштаба.

Накануне вооруженный молотком подросток ворвался в школу №54 в Курске. Молодой человек в балаклаве разбил стекло и бросил сумку с ножами и жидкостью для розжига, после чего скрылся с места. Личность школьника уже установили, с ним общаются психологи. СК возбудил уголовное дело, юноша был задержан по горячим следам.

Ранее сообщалось, что напавший на школу подросток может получить до 20 лет колонии.

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