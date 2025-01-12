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СК проверит сообщения об избиении ребенка в Краснодарском крае

СК РФ: организована проверка после сообщений об избиении ребенка на Кубани
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Следственный комитет России организовал проверку после сообщений об избиении матерью ребенка в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону.

«По указанию руководителя СКР по краю организована проверка размещенных в соцсетях сведений о причинении телесных повреждений ребенку», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что в рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, ход процессуальной проверки находится на контроле в краевом следственном управлении.

Как сообщил Telegram-канал «112», многодетная мать систематически избивает своего трехлетнего сына в Краснодарском крае. Об этом узнала тетя мальчика, которая приехала навестить семью и обнаружила на теле ребенка многочисленные ссадины и синяки. Сама мать заявила, что «воспитывает сына силой».

По данным источника, сожитель матери предлагал женщине деньги за молчание и просил не везти ребенка в больницу, чтобы не фиксировать побои. Но тетя отвезла мальчика в медицинское учреждение и обратилась в полицию и органы опеки.

До этого в СШОР №5 во Владимире разгорелся скандал: мать одной из воспитанниц школы сообщила, что тренер по художественной гимнастике избивает, оскорбляет и унижает ее дочь на занятиях. По словам самой девочки, наставница часто повышает голос на подопечных и бьет их спортивным инвентарем по телу и лицу. Председатель СК РФ Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело, а в Федерации гимнастики России назвали поведение тренера «абсолютно недопустимым». Подробности об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее петербуржец избил жену и детей и угрожал им расправой.

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