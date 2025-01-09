Петербуржец избил жену и детей и угрожал им расправой

Росгвардейцы задержали петербуржца, угрожавшего расправой своей супруге и детям. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 8 января в одной из квартир жилого дома в 5-м Предпортовом проезде. В полиции узнали, что местный житель избивает жену и своих детей, и приехали на место происшествия. К ним присоединились сотрудники Росгвардии и работники экстренных служб, которым пришлось вскрывать дверь.

В итоге силовики задержали 50-летнего мужчину, к этому времени он успел нанести побои своим домочадцам. Кроме того, нападавший размахивал ножом и угрожал им расправой. При задержании оружие у него было изъято.

Задержанного доставили в отдел внутренних дел, сейчас правоохранители разбираются в причинах произошедшего.

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