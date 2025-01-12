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Аэропорт Санкт-Петербурга открыт на прием и выпуск самолетов

Кореняко: аэропорт Пулково открыт на прием и выпуск воздушных судов
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Пулково открыли на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Воздушная гавань Санкт-Петербурга приступает к обслуживанию рейсов», — написал он.

По информации аэродромных служб, коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы в данный момент находится в нормативном состоянии.

Кореняко уточнил, что во время временного закрытия на запасных аэродромах приземлились 33 лайнера, выполнявших рейсы в Петербург.

Первым самолетом, приземлившимся в аэропорту Пулково после открытия воздушной гавани, стал лайнер авиакомпании S7 из Новосибирска.

«На 13:30 (мск) аэропорт Пулково работает штатно», — добавил Кореняко.

До этого пассажир Сергей (имя изменено) рассказал «Газете.Ru», что застрявших в аэропорту Пулково пассажиров обеспечили бесплатной едой, людям, которые ждали вылета со вчерашнего дня, предоставили номера в отеле.

Аэропорт Пулково приостановил работу утром 12 января из-за сложных метеоусловий.

Ранее летевший из Москвы в Дубай самолет экстренно вернулся во Внуково.

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