Пассажиры рассказали об обстановке в аэропорту Пулково, закрытом из-за циклона

Застрявших в аэропорту Пулково пассажиров начали обеспечивать бесплатной едой. Людям, которые ждали вылета со вчерашнего дня, предоставили номера в отеле. Об этом «Газете.Ru» рассказал пассажир Сергей (имя изменено). По словам мужчины, многие рейсы задержаны до вечера. Сам Сергей ждет своего вылета с 7 утра.

«Пару часов назад объявили, что аэропорт закрыт до 13:20. Рейсы задерживаются все дольше. Некоторые перенесли на 6–7 вечера. Тех, кто ждет больше 2–4 часов, обеспечили водой и бесплатной едой в трех заведениях на выбор. Лично я с 7 утра жду свой рейс, который должен был состояться в 9:35, но его переносят уже в четвертый раз, а сейчас вообще ничего не известно. На сайте написано, что посадка будет в 11:55–12:20, однако в самом аэропорту сообщают, что данные на табло могут быть ошибочны. Приносят извинения за неудобства. Вчера начали отправлять рейсы, пассажиров которых обеспечили питанием и номерами в отеле на ночь. Сейчас уже на протяжении 40–60 минут сообщают о бесплатном питании, а о вылетах — ничего», — рассказал он.

Другой пассажир Андрей (имя изменено) рассказал «Газете.Ru», что аэропорт сильно загружен, многим не хватает места для ожидания рейсов.

«Нахожусь в Пулково, рейс на Нижнекамск. Задержали на 2 часа, сейчас на рейсы в 8–9 часов только объявили посадку. Едой и водой обеспечивают по билетам. Вроде как до вечера должны наладить работу, сейчас будут в ускоренном режиме отправлять самолеты. Загруженность аэропорта большая, люди сидят на ступеньках, мест не хватает», — сообщил мужчина.

Пассажир Роман в разговоре с «Газетой.Ru» также отметил нехватку мест. По его словам, некоторые вынуждены лежать на полу.

«Народу очень много, все пристроились как могут. Многим не хватило мест, просто сидят или лежат на полу. Мы летим компанией Nordwind, нам выдали воду и буквально полчаса назад — ваучер на еду из «Вкусно — и точка». В других заведениях предлагают горячие обеды. Естественно, везде выстраиваются очереди. Часто объявляют, что у того или иного рейса меняется выход, хотя никого на посадку не пропускают. Зачем по десять раз дергают народ — мы так и не поняли», — отметил он.

До этого сообщалось, что циклон «Чарли» парализовал работу аэропорта Пулково: с 8:30 утра приостановлены прием и отправка рейсов. По данным онлайн-сервисов, из-за сильной непогоды задержано около 100 рейсов, более 20 отменено, а свыше 30 самолётов перенаправлены на запасные аэродромы.

Ранее синоптик рассказал, когда аэропорт Пулково возобновит работу.