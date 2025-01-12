В Росавиации рассказали о ситуации в аэропорту Пулково

В настоящее время в районе аэропорта Пулково продолжаются сильные ливневые осадки в виде снега. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Воздушная гавань временно (предварительно до 13:20 МСК) не отправляет и не принимает рейсы. По данным на 12:35 МСК, 33 самолета, совершавших рейсы в Санкт-Петербург, приземлились на запасных аэродромах, в первую очередь Москвы», — написал представитель ведомства.

Кореняко добавил, что специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД продолжают мониторинг ситуации в аэропорту.

Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Пулково ввели утром 12 января. Тогда сотрудники авиагавани проводили работы по очистке взлетно-посадочной полосы от снега. Ожидалось, что аэродром возобновит работу после 9:15 мск. Однако позже действие ограничений продлили.

Ранее летевший из Москвы в Дубай самолет экстренно вернулся во Внуково.