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Глава РАО раскрыла пользу тестирования детей мигрантов перед приемом в школу

Васильева: тестирование детей мигрантов повысит качество системы образования РФ
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Илья Питалев/РИА Новости

Закон о тестировании детей иностранных граждан перед приемом в школу позволит повысить качество системы образования в России. Об этом ТАСС заявила президент Российской академии образования (РАО), бывший министр просвещения РФ Ольга Васильева.

«Правильно, что в семьях мигрантов вопросу изучения ребенком русского языка теперь будет уделяться более пристальное внимание. Это во многом будет способствовать повышению качества работы всей системы образования, это поможет нашим учителям», — сказала экс-глава ведомства.

Закон о запрете приема в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком, был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце декабря прошлого года.

Согласно закону, зачисление иностранцев в школы возможно только при условии успешного прохождения бесплатного экзамена по русскому языку в государственной или муниципальной общеобразовательной организации. В документе указано, что дети мигрантов, провалившие тестирование, не будут допускаться до учебных заведений.

Ранее Путин поручил организовать обучение детей мигрантов русскому языку.

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