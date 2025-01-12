Число пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР выросло

ТАСС: число пострадавших при ДТП с автобусом в ДНР достигло 29

Число пострадавших при ДТП с автобусом в ДНР выросло до 29 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

По данным источников, трое пострадавших попали в больницу — все они получили травмы легкой и средней тяжести,

По данным МВД , авария случилась рано утром 12 января на автодороге Донецк — Харцызск — Амвросиевка в районе города Иловайск. Автобус перевозил пассажиров по маршруту Краснодар — Донецк.

По предварительной информации, 59-летний водитель автобуса не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего чего потерял контроль над управлением, выехал через полосу встречного движения за пределы проезжей части и совершил опрокидывание.

8 января в Сахалинской области произошло еще одно ДТП с участием рейсового автобуса. Инцидент случился на линии Александровск-Сахалинский – Тымовское. Автобус с пассажирами съехал в кювет. После этого транспортное средство не смогло продолжить путь.

Ранее в Перми шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами.