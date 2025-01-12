Стало известно, сколько жители везучих регионов РФ выиграли в лотерею с начала года

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Москва, Подмосковье, Ленобласть и Краснодарский край вошли пятерку самых везучих регионов по версии «Национальной лотереи». Об этом сообщил РИА Новости оператор всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.

По данным экспертов, за первую декаду января 2025 года жители этих субъектов выиграли в общей сложности более 300 млн рублей в играх от бренда.

Рекордсменами по объему выигрышей стали участники из ХМАО, чей общий выигрыш превысил 159 млн рублей. Одна из победительниц региона оказалась домохозяйка из небольшого поселка, которая выиграла рекордный приз в новогоднем тираже лотереи «Мечталлион» — более 147 млн рублей. Еще один участник выиграл миллион рублей в этом же праздничном тираже, а другой – миллион в тираже онлайн игры «Цветные шары».

Участники игр из Москвы выиграли за новогодние праздники более 47 млн рублей. Жители Подмосковья выиграли более 34 млн рублей (среди них трое миллионеров), Ленобласти – более 32 млн рублей (один миллионер), Краснодарского края — более 27 млн рублей (три миллионера).

2 января сообщалось, что победитель «Новогоднего миллиарда» получит примерно 781 млн руб. из-за вычета налога. Общая сумма выигрыша победителя 1604-го тиража «Русского лото» составила 1 000 000 200 рублей — один миллиард рублей во втором туре и еще 200 рублей в 28 туре. Налог по прогрессивной шкале доходов составляет 22%, поэтому победителю придется выплатить 218 402 044 руб. «Столото» сделает это за него.

Ранее в Сколково оценили шансы на крупный выигрыш в лотерее.