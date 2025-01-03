В Сколково оценили шансы на крупный выигрыш в лотерее

Математик оценил шансы на крупный выигрыш в лотерее в 0,2%

Математик и профессор Сколтеха Иван Оселедец оценил шансы на крупный выигрыш в лотерее в 0,2%. Его слова приводит РИА Новости.

«Вероятность остаться в минусе — около 98%, вероятность выйти в небольшой плюс (выигрыш до 1000 рублей) — примерно 1,8%, вероятность крупного выигрыша — менее 0,2%», — заявил математик.

По словам Оселедца, свободные деньги лучше тратить на подарки близким и другие практические цели, поскольку такие затраты гарантированно принесут позитивный результат в виде положительных эмоций, в отличие от попыток проверить свое везение.

До этого стало известно, что выигравший миллиард в новогодней лотерее получит на руки около 781 млн рублей. Налог по прогрессивной шкале доходов составляет 22%, поэтому победителю придется выплатить 218 402 044 руб. Отмечается, что организатор лотереи «Столото» сделает это за него.

Ранее американец выиграл в лотерею $30 тысяч по пути на работу.