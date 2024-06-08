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Украинки запустили тренд в TikTok о сборе клубники в Польше

Украинки запустили тренд в TikTok о заработках на сборе клубники в Польше

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Томас Тхайцук/РИА «Новости»

Украинки запустили тренд в TikTok о заработках на сборе клубники в Польше. Об этом сообщает «Страна.ua».

Присоединившиеся к тренду рассказывают о тяжелой работе, ранних подъемах и большой продолжительности рабочего дня — существенно выше восьми часов в сутки. При этом час работы в поле стоит около 350 рублей. Тренд демонстрирует распространенность подработки в Польше у украинской молодежи — многие из его участников несовершеннолетние.

До этого в МО Польши назвали проживание в стране условием получения выплат для украинцев.

Подтверждением местонахождения в стране будет считаться посещение польских школ. Прибывшие в Польшу беженцы могут получать от местных властей «пособие 800+», то есть выплаты в размере 800 злотых или $200 на каждого несовершеннолетнего члена семьи.

«Ряд людей получают выплаты и сразу выезжают на Украину. Мы делаем систему более прозрачной», — пояснил он.

По имеющимся данным, в Польше находятся порядка 1,5 млн украинских беженцев.

Ранее украинец выпил отравы от жуков, чтобы его супруга не ехала на заработки.

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