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Во Владивостоке возбудили дело из-за обрушения потолка в школьном бассейне

СК возбудил дело из-за обрушения потолка в школьном бассейне во Владивостоке

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обрушения потолка и элементов фасада в помещении бассейна школы №72 во Владивостоке. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления СК России.

Уголовное дело завели по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»), говорится в сообщении.

Следователи уже завершили осмотр места происшествия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, добавили в ведомстве.

Незадолго до этого прокуратура Приморского края сообщала, что в результате инцидента никто не пострадал. Территория школы была оцеплена и находилась под охраной. По данным ведомства, помещение бассейна ввели в эксплуатацию в 1987 году.

24 декабря 2024 года стало известно, что в городе Подольске Московской области рухнули кровля и перекрытия спортивного зала школы №20 на улице Ватутина. Обрушение произошло на площади около 60 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

Ранее потолок обрушился на детей во время урока в московской школе.

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