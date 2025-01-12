Онищенко рассказал, необходимо ли создавать вакцину против метапневмовируса

Онищенко сообщил, что в настоящее время вакцина против метапневмовируса не нужна

В настоящее время не требуется создавать вакцину против метапневмовируса. Об этом заявил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС.

«На данный момент, опираясь на те данные, которыми мы располагаем, она (вакцина. — «Газета.Ru») не нужна», — отметил он.

При этом эпидемиолог подчеркнул, что уже нужно иметь «заготовку», чтобы в случае необходимости оперативно создать вакцину.

10 января Онищенко сообщил, что в 20-х числах января в России может произойти подъем заболеваемости метапневмовирусом. По его словам, симптомами этой болезни являются повышение температуры тела и заложенность носа. При этом академик добавил, что без лабораторного подтверждения определить метапневмовирус не получится.

Новая вспышка заболеваемости метапневмовирусом человека или HMPV произошла в Китае. В соцсетях распространяются видео и фото переполненных больниц, случаи заболевания фиксируются в Казахстане. Специалисты предупреждают, что вирус может перерасти в пневмонию, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач назвала главные меры профилактики заражения метапневмовирусом.