В России спрогнозировали рост заболеваемости метапневмовирусом

В 20-х числах января в России может произойти подъем заболеваемости метапневмовирусом, который распространился на курортах Индии и Китая. Об этом «Москве 24» рассказал заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

Однако он уточнил, что ничего страшного в этом нет.

«Некорректно ставить, насколько он (вирус. — Прим. ред.) опасен. Типичная респираторная инфекция имеет свои клинические особенности. Может быть, чуть больше процент заболевших имеет более тяжелое течение, и, конечно, здесь играет возрастной фактор — дети и старшее поколение», — сказал Онищенко.

По его словам, симптомами этой болезни являются повышение температуры тела и заложенность носа. При этом академик добавил, что без лабораторного подтверждения определить метапневмовирус не получится.

Академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев до этого говорил, что называть метапневмовирус новым нельзя, потому что этот возбудитель всегда присутствует среди других вирусов, вызывающих ОРВИ. По словам академика, метапневмовирус опасен прежде всего для детей, которым меньше года, поскольку у них он может протекать с пневмонией.

Ранее врач оценил опасность распространения метапневмовируса.