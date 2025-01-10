Врач назвала главные меры профилактики заражения метапневмовирусом

Вспыхнувший в Китае и распространяющийся в других странах метапневмовирус (HMPV) менее опасен, чем COVID-19 и грипп, из-за того, что не может также стремительно меняться. Широкого распространения он не имеет, врачам давно известен, поэтому профилактика заражения в целом схожа со стандартными мерами по защите от ОРВИ, рассказала завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова Общественной Службе Новостей.

HMPV может вызывать бронхиты, бронхиолиты и даже пневмонию, а циркулирующий в данный момент вирус опасен в первую очередь для детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Так как передается он воздушно-капельным путем, то актуальны сегодня любые меры профилактики – специфические, неспецифические и даже медикаментозные, отметила вирусолог.

Так, профилактика HMPV в первую очередь включает в себя «барьерные меры», среди которых защитные маски, избегание людных мест, контакта с заразившимися, мытье рук и другие.

«Для защиты от вируса также можно применять медикаментозные средства – рекомбинантные интерфероны в виде капель и спреев для носа», — подчеркнула Малинникова.

По ее словам, сегодня нет никакого специфического лечения HMPV, поэтому лечатся, в основном, симптомы – кашель, насморк и так далее. При сохранении симптомов в течение более четырех дней следует обращаться к врачу, подчеркнула вирусолог.

Напомним, новая вспышка заболеваемости метапневмовирусом человека или HMPV произошла в Китае. В соцсетях распространяются видео и фото переполненных больниц, случаи заболевания фиксируются в Казахстане. Специалисты предупреждают, что вирус может перерасти в пневмонию и привести к летальному исходу, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач оценил сообщения о 43%-ной летальности метапневмовируса.