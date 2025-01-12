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Захарова назвала лицемерием привлечение заключенных к тушению пожаров в Калифорнии

Захарова: привлечение заключенных к тушению пожаров в США является лицемерием
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Привлечение сотен заключенных к тушению пожаров в Калифорнии является лицемерием со стороны властей США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Как же надоело это мракобесное лицемерие!» — подчеркнула она.

Захарова обратила внимание на то, что в последние годы официальные лица США неоднократно критиковали Китай за использование принудительного труда, особенно в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). В 2021 году конгресс США даже принял закон о предотвращении принудительного труда уйгуров для введения запрета на ввоз в США товаров, произведенных с использованием принудительного труда в КНР, отметила она.

Кроме того, в 2023 году Вашингтон ограничил импорт продукции нескольких китайских компаний, пытаясь исключить из цепочки поставок в США товары, якобы произведенные с помощью принудительного труда уйгуров, напомнила Захарова.

«В этой связи возникает закономерный вопрос: разработает ли Конгресс законопроект, вводящий санкции в отношении властей Калифорнии, частных компаний и простых американцев за использование труда заключенных при тушении пожаров?» — задалась вопросом официальный представитель МИД России.

Накануне журнал Newsweek писал, что на юге Калифорнии более 900 заключенных участвуют в тушении лесных пожаров. По данным издания, порядка 30% всех пожарных, тушащих пламя в Калифорнии, являются осужденными.

Ранее Байден заявил, что горящий Лос-Анджелес можно сравнить с зоной боевых действий.

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