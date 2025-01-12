В Дагестане застрявший на ЛЭП кот три дня ждал спасения

В Дагестане спустя три дня сняли кота с опоры линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщается в Telegram-канале филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго».

Согласно посту, спасти питомца хозяевам помог сотрудник компании, электромонтер Магомед Хасбулаев.

«Операция прошла успешно», — говорится в публикации.

В начале января в Москве котенок провалился в вентиляцию и просидел там почти неделю. К столичным спасателям обратились жильцы одной из квартир на Осеннем бульваре. Они рассказали, что почти неделю слышат мяуканье из-за стены. Сначала они подумали, что звуки издает соседский кот. Но через несколько дней, когда они вернулись из поездки домой, они усомнились в этой версии — мяуканье по-прежнему продолжалось — и вызвали спасателей. С разрешения хозяина квартиры спасатели демонтировали розетки, в образовавшееся отверстие опустили гибкую камеру и на глубине 4,5 метра увидели источник звука.

Ранее 8-летний мальчик отдал свой скейтборд хулиганам, чтобы спасти от них котенка.