8-летний мальчик отдал свой скейтборд хулиганам, чтобы спасти от них котенка

В США восьмилетний мальчик отдал свой скейтборд хулиганам, чтобы спасти от них котенка, пишет Good News Network.

Как пишут СМИ, восьмилетний Зайин Берри проявил «удивительное мужество и сострадание», когда увидел, как группа детей издевается над котенком. Исходя из того, что он не мог противостоять численному превосходству, школьник решил пойти мирным путем: он отдал свой скейтборд в обмен на обещание оставить животное в покое.

Этот прием сработал, и теперь котенок, получивший кличку Персик, стал его «лучшим другом». По словам матери Зайина, питомец не отходит от ребенка ни на шаг.

«Кот его просто обожает», — рассказала женщина.

Персик, кстати, нуждался в срочном лечении: у него были проблемы с дыханием и глазная инфекция. Лорен Твердак, представитель Общества защиты прав животных, отметила «выдающееся сострадание и бескорыстие» Зайина.

«То, что у Зайна в столь юном возрасте есть такая забота и целеустремленность, — это просто замечательно», — говорится в заявлении.

Брайну также в вручили подарочную карту на покупку нового скейтборда. Мальчик с радостью выбрал дизайн доски по своему вкусу.

Ранее смотритель зоопарка спас котенка, попавшего в вольер к тиграм.