В Москве загорелся строительный городок, есть угроза распространения огня

На юго-западе Москвы загорелся бытовочный городок строителей (временный городок для их размещения), передает РЕН ТВ.

По словам источника телеканала, площадь возгорания составляет около 200 кв. м, существует угроза распространения огня.

11 января в городе Яхроме в Подмосковье загорелась психиатрическая больница. По данным МЧС, площадь возгорания в административном здании на Вокзальной улице составляла 1 тыс. кв. м. Из здания спасли четырех человек. К тушению огня были привлечены более 40 пожарных и 11 единиц техники. К 18:22 им удалось локализовать пожар, на это потребовалось около получаса.

Вечером этого же дня загорелось здание Казахстанско-Британского университета в Алма-Ате. По предварительным данным, на четвертом этаже в одном из помещений учреждения на улице Толе би произошло возгорание потолочного перекрытия.

Ранее в Ленобласти мужчина устроил пожар в арендованной квартире из-за ссоры с девушкой.