Аэропорты Ижевска и Кирова возобновили прием и отправку самолетов

Ограничения на движение самолетов в аэропортах Ижевска и Кирова отменены с 23:00. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, вылет и отправка самолетов были временно прекращены ради обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сотрудники аэропортов, экипажи самолетов и авиадиспетчеры приняли все необходимые в этих обстоятельствах меры. В Ижевске движения лайнеров не было чуть больше шести часов, в это время один направлявшийся в город самолет приземлился на запасном аэродроме. В Кирове ограничения были сняты спустя примерно четыре часа.

11 января аналогичные меры были приняты в аэропортах Саратова, Самары, Казани, Ульяновска. Кроме того, в воздушной гавани Нижнекамска посадка и вылет самолетов приостанавливались трижды в течение дня. Telegram-канал SHOT сообщал, что, по предварительной информации, причиной данных ограничений была угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.