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Немецкие суда отбуксируют потерявший управление нефтяной танкер

Havariekommand: потерявший управление танкер Eventin отбуксируют к порту Засница
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Petros Karadjias/AP

Центральное командование Германии по чрезвычайным ситуациям на море (Havariekommando) объявило о смене курса для дрейфующего танкера Eventin. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что судно было взято на буксир, однако из-за погодных условий было решено направить его в порт Засниц, который находится на восточном побережье острова Рюген. Там также расположен глубоководный порт.

По данным Havariekommando, погодные условия в акватории значительно затрудняют процесс буксировки. В регионе наблюдаются ветры, достигающие силы семи баллов по шкале Бофорта (14–17 м/с), а также штормовые порывы, сила которых может достигать девяти баллов. Высота волн составляет 2,5 метра.

Вечером 10 января информационное агентство DPA сообщило, что танкер под флагом Панамы, потерявший управление, дрейфует в Балтийском море у берегов Германии. Известно, что судно имеет длину 274 метра и следовало из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид.

Ранее губернатор Кубани рассказал об остатках мазута на дне моря после ЧП.

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