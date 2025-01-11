В МЧС рассказали о последствиях землетрясений в Сочи

МЧС: землетрясения в Сочи не разрушили инфраструктуру города, пострадавших нет

Городская инфраструктура Сочи не пострадала во время землетрясений, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю, передает РИА Новости.

Обращений от населения не поступало, отметили в ведомстве. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, никто не пострадал, подчеркнули в ведомстве.

В Сочи утром в субботу, 11 января, в течение нескольких часов произошло несколько небольших землетрясений. Очаг подземных толчков зафиксировали в горах в сторону Лазаревского района.

Глава сочинской сейсмологической станции Елена Карпович назвала произошедшие землетрясения следствием роста молодых гор Кавказа. Это нормальное явление для Сочи, который находится в зоне сейсмического риска, подчеркнула она и добавила, что похожие подземные толчки случаются на курорте несколько раз в год.

Ранее мощное землетрясение произошло в Тибете.