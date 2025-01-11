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На Украине резко выросло число дел о дезертирстве

На Украине зафиксирован резкий рост числа случаев самовольного оставления части
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Maksym Kishka/Reuters

На Украине осенью 2024 года отмечен резкий рост случаев самовольного оставления части (СОЧ) и дезертирства. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

По данным канала, за 2024 год было зарегистрировано 89 449 уголовных дел по статьям 407 и 408 Уголовного кодекса Украины (оставление части и самовольное оставление части с целью уклонения от службы). Это на 368% больше, чем за весь 2023 год.

В сентябре 2024 года количество таких дел достигло почти 8 тысяч, в ноябре — около 10 тысяч, а в декабре — 17 593. Также в сентябре был установлен рекорд по числу подозрений в дезертирстве или самовольном оставлении части — 2061.

Журналист Владимир Бойко связывает снижение числа подозрений в декабре с объявленной амнистией за возвращение в воинскую часть, которая действовала до 1 января.

В конце прошлого года Верховная рада Украины одобрила закон о добровольном возвращении на военную службу тех, кто впервые самовольно покинул свои части или дезертировал. Отмечается, что таким военнослужащим будут возобновлены денежные выплаты, также они будут обеспечены продовольствием, вещами и другими необходимыми ресурсами, сохраняя при этом льготы и социальные гарантии.

Ранее была раскрыта доля дезертиров в украинской армии.

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